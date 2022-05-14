В Госдуме назвали мобилизованных украинцев «многочисленным пушечным мясом»

«Они очень надеются, что дойдут до Орловской области, Воронежа, глядишь, и до Москвы. И здесь ограбят, вывезут банки, утянут все холодильники и телевизоры к себе на западную Украину и вообще будут рабовластниками, как они выражаются. Эти наивные надежды у них очень быстро рассыпаются, когда дело доходит до линии фронта, и они понимают, что им надо воевать», — отметил парламентарий.