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45 минут назад

В Госдуме назвали мобилизованных украинцев «многочисленным пушечным мясом»

Lenta.ru

Миллион украинцев, о планах мобилизовать которых заявил официальный Киев, будут малопригодны для ведения боевых действий из-за отсутствия военного опыта. Такую точку зрения высказал заместитель главы комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай, сообщает в субботу, 14 мая, радиостанция «Говорит Москва».

В Госдуме назвали мобилизованных украинцев «многочисленным пушечным мясом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украинская армия воюет пушечным мясом. Совершенно объективно прямо мясом — сырым таким, малодееспособным, но очень многочисленным», — заявил он.

По его словам, сейчас украинцев привлекают в армию обещанием платить по три тысячи долларов, вследствие чего поток желающих «пока не иссякает».

«Они очень надеются, что дойдут до Орловской области, Воронежа, глядишь, и до Москвы. И здесь ограбят, вывезут банки, утянут все холодильники и телевизоры к себе на западную Украину и вообще будут рабовластниками, как они выражаются. Эти наивные надежды у них очень быстро рассыпаются, когда дело доходит до линии фронта, и они понимают, что им надо воевать», — отметил парламентарий.

Ранее министр обороны Украины Олег Резников заявил о планах увеличить численность военнослужащих бывшей советской республики, задействованных в боевых действиях, до одного миллиона человек.

По его словам, эскалация конфликта «спровоцировала взрывной рост оборонных нужд», к чему Украина «не была готова к этому полностью».

Политика,Александр Бородай,Госдума,
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