В Белоруссии назвали цели визита Лукашенко в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву, где проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

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Одной из главных тем станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.

Кроме того, Лукашенко планирует принять участие во встрече лидеров стран ОДКБ, которая пройдет в Москве 16 мая. Она приурочена к тридцатилетию подписания Договора о коллективной безопасности и двадцатилетию создания организации.

Лидеры стран ОДКБ собираются обсудить международную обстановку и выработать общий ответ на появляющиеся вызовы и угрозы.