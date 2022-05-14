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12 минут назад

В Белоруссии назвали цели визита Лукашенко в Москву

Майк Габриелян

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет в Москву, где проведет двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В Белоруссии назвали цели визита Лукашенко в Москву
Фото: ТАССТАСС

Одной из главных тем станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.

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Кроме того, Лукашенко планирует принять участие во встрече лидеров стран ОДКБ, которая пройдет в Москве 16 мая. Она приурочена к тридцатилетию подписания Договора о коллективной безопасности и двадцатилетию создания организации.

Лидеры стран ОДКБ собираются обсудить международную обстановку и выработать общий ответ на появляющиеся вызовы и угрозы.

Ранее Лукашенко ответил на вопрос о возможном вторжении Польши в Белоруссию.

Политика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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