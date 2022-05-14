Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дополнил заявление замглавы МИД России Александра Грушко о том, что у нашей страны нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, которые намереваются присоединиться к НАТО.

«У «Сармата» по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Грушко ранее в субботу заявил, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции. Однако, добавил он, у российский стороны возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии от безъядерного статуса. Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что решение Финляндии и Швеции не останется без политической реакции.

Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.