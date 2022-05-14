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1 час назад

Рогозин упомянул о «Сармате» в контексте вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Деловая газета "Взгляд"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дополнил заявление замглавы МИД России Александра Грушко о том, что у нашей страны нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, которые намереваются присоединиться к НАТО.

«У «Сармата» по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Грушко ранее в субботу заявил, что у России нет враждебных намерений в отношении Финляндии и Швеции. Однако, добавил он, у российский стороны возникают вопросы, связанные с фактическим отказом Швеции и Финляндии от безъядерного статуса. Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что решение Финляндии и Швеции не останется без политической реакции.

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Ожидается, что Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели.

Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает данные страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

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