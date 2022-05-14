Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не останется без реакции России. Однако говорить о размещении ядерного оружия в балтийском регионе пока рано. Об этом сообщает РИА Новости.

Грушко отметил, что вступление новых стран в НАТО не может остаться без реакции Москвы. Но решения будут приниматься «не на эмоциях, все шаги будут выверены».

«Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень тщательного анализа последствий новой конфигурации сил, которая может образоваться в результате очередного расширения альянса», - сказал дипломат.

По его словам, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые влияют на безопасность в регионе.

Грушко считает, что если Финляндия и Швеция станут членами альянса, в НАТО примутся утверждать об «уязвимости северного фланга» и необходимости разместить там дополнительный контингент.

Если НАТО переместит ядерные силы и инфраструктуру к границам РФ, то потребуется адекватный ответ. Однако «пока рано говорить о размещении Россией ядерного оружия в балтийском регионе».