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5 минут назад

Зеленский обрушился с критикой на Макрона за диалог с Путиным

Елена Прошина

Французский лидер Эммануэль Макрон напрасно стремится к диалогу с Москвой, так как ему не удается стать посредником между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский обрушился с критикой на Макрона за диалог с Путиным
Фото: ReutersReuters

«Мы не должны искать выход для России, и Макрон делает это напрасно. Я знаю, что он хотел добиться результатов в посредничестве между Россией и Украиной, но у него их не было», — сказал украинский президент.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон никогда не проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным без согласия Зеленского.

Напомним, 3 мая Макрон и Путин в ходе телефонных переговоров обсуждали ситуацию на Украине. С декабря 2021 года глав двух стран разговаривали около 20 раз.

Макрон ответил на требование об оплате российского газа в рублях

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Президент США Джо Байден назвал вторжение Москвы на Украину нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности.

Политика,В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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