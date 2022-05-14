Зеленский обрушился с критикой на Макрона за диалог с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон напрасно стремится к диалогу с Москвой, так как ему не удается стать посредником между Россией и Украиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

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«Мы не должны искать выход для России, и Макрон делает это напрасно. Я знаю, что он хотел добиться результатов в посредничестве между Россией и Украиной, но у него их не было», — сказал украинский президент.

В Елисейском дворце заявили, что Макрон никогда не проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным без согласия Зеленского.

Напомним, 3 мая Макрон и Путин в ходе телефонных переговоров обсуждали ситуацию на Украине. С декабря 2021 года глав двух стран разговаривали около 20 раз.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.