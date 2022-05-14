В Турции сообщили о возможном соглашении России с Западом

У российского лидера Владимира Путина есть желание сесть за стол переговоров с Украиной и с Западом и заключить новое большое соглашение, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

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«Мы знаем об этом: Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом», — заявил он.

По словам политика, для этого Европа и США должны занять конструктивную позицию.

Представитель турецкого президента утверждает, что в рамках переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле был пройден определенный путь для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, но события последних недель негативно повлияли на этот процесс.

«Но мы будем продолжать продвигаться по пути переговоров и диалога», — отметил Калын.

Он раскритиковал политику западных стран последних лет, отметив, что каждый может выступить против, если вы «устанавливаете западноцентристский мировой порядок и навязываете свои национальные интересы как общие ценности».

Также политик назвал «приглашением к конфликту" односторонность в международных отношениях, одностороннее навязывание повестки дня.

«Война в Украине началась именно на такой почве, и ее последствия будут длиться десятилетиями», — считает Калын.