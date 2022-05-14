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1 час назад

В Госдуме заговорили о необходимости денацификации Польши

Елена Прошина

Последние заявления польских властей заставляют задуматься о необходимости постановки страны в очередь на денацификацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы России Олега Морозова.

В Госдуме заговорили о необходимости денацификации Польши
Фото: ТАССТАСС

«Своими заявлениями о России как "раковой опухоли" и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацифицацию после Украины», — заявил парламентарий.

По его словам, в последнее время высшее руководство Польши делает совершенно чудовищные высказывания.

Напомним, польский лидер Анджей Дуда заявил, что Россия должна будет платить контрибуцию Украине.

Климов: Денацификация Украины жизненно необходима

После этого премьер Матеуш Моравецкий назвал русский мир «раковой опухолью на теле Европы» и потребовал его немедленно уничтожить. Слова главы польского правительства прокомментировали в Кремле.

«Это квинтэссенция ненависти к русским, которая как метастаза поразила польское руководство и во многом польское общество. Это возмутительное заявление, оголтелое и неприемлемое», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков.

Политика,Матеуш Моравецкий,Олег Морозов,Анджей Дуда,
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