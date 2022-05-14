В Госдуме заговорили о необходимости денацификации Польши

Последние заявления польских властей заставляют задуматься о необходимости постановки страны в очередь на денацификацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы России Олега Морозова.
«Своими заявлениями о России как "раковой опухоли" и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацифицацию после Украины», — заявил парламентарий.
По его словам, в последнее время высшее руководство Польши делает совершенно чудовищные высказывания.
Напомним, польский лидер Анджей Дуда заявил, что Россия должна будет платить контрибуцию Украине.
После этого премьер Матеуш Моравецкий назвал русский мир «раковой опухолью на теле Европы» и потребовал его немедленно уничтожить. Слова главы польского правительства прокомментировали в Кремле.
«Это квинтэссенция ненависти к русским, которая как метастаза поразила польское руководство и во многом польское общество. Это возмутительное заявление, оголтелое и неприемлемое», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий песков.