Рижский памятник Освободителям предложили перенести в Россию

«Ленинградская область готова разместить памятник советским воинам, который собираются демонтировать власти Риги. Во время Великой Отечественной войны Ленинградская битва продолжалась более трех лет. В отличие от большинства европейских политиканов, мы хорошо помним уроки второй мировой войны и цену Победы над нацизмом. Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала. Например, в Ивангороде у границы с Прибалтикой», — написал Дрозденко.