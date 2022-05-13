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55 минут назад

Памятник Освободителям Риги предложили разместить в российском регионе

Елена Прошина

Ленобласть в случае демонтажа памятника Освободителям Риги готова разместить мемориал на своей территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Рижский памятник Освободителям предложили перенести в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Ленинградская область готова разместить памятник советским воинам, который собираются демонтировать власти Риги. Во время Великой Отечественной войны Ленинградская битва продолжалась более трех лет. В отличие от большинства европейских политиканов, мы хорошо помним уроки второй мировой войны и цену Победы над нацизмом. Мы помним историю, уважаем ее героев и найдем достойное место размещения мемориала. Например, в Ивангороде у границы с Прибалтикой», — написал Дрозденко.

11 мая латвийская полиция закрыла доступ к расположенному в парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные к мемориалу 9 мая, но жители снова стали приносить их туда. После этого парламент Латвии и рижская дума на внеочередном заседании проголосовали за снос памятника.

В Риге сгребли трактором цветы у памятника Освободителям

12 мая Сейм Латвии принял окончательное решение о приостановке действия договора между Латвией и Россией о сохранении мемориальных сооружений и памятников, но заявил о готовности выполнять международные обязательства в отношении захоронений.

Политика,Александр Дрозденко,
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