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1 час назад

Глава комитета Госдумы: Польша побуждает нас поставить ее в очередь на денацификацию

Российская Газетаиещё 1

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов считает, что Польша побуждает Россию поставить ее "на первое место в очередь на денацификацию после Украины". Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя заявления руководителей Польши.

В Госдуме призвали поставить Польшу в очередь на денацификацию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее назвал идею русского мира раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу всей Европе, и поэтому ее нужно искоренить. А президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции Украине.

Политика,Матеуш Моравецкий,Олег Морозов,Анджей Дуда,Госдума,
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