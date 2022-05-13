В Госдуме призвали поставить Польшу в очередь на денацификацию

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов считает, что Польша побуждает Россию поставить ее "на первое место в очередь на денацификацию после Украины". Об этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя заявления руководителей Польши.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее назвал идею русского мира раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу всей Европе, и поэтому ее нужно искоренить. А президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции Украине.