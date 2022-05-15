Яровая: США есть что скрывать в сфере достижений в биологии

США активно препятствуют прозрачному и подконтрольному использованию достижений в области генетики и биологии, это еще одно подтверждение того, что им есть что скрывать. Об этом заявила сопредседатель комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в эфире телеканала "Россия-24" в воскресенье.
"Нахождение [решений] вопросов мирного - немирного использования достижений генетики и биологии должно быть прозрачным и подконтрольным. И этому всегда препятствовали США. Сам факт их активного препятствия и противодействия в отношении той информации, которой мы сегодня обладаем по биолабораториям на территории Украины, является дополнительным аргументом в пользу того, что [им] есть что скрывать", - сказала она.
Она добавила, что Россия на протяжении долгих лет настаивает на том, чтобы в рамках взаимного доверия разработать дополнительные механизмы, которые позволили бы "обеспечить максимальную прозрачность действиям каждой страны и не допустить разработку бактериологического оружия".
Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в ходе специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 9 марта, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, признала, что на Украине имеются объекты, где проводят исследования в сфере биологии, Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль сил РФ. По ее словам, в Госдепе "озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль", и работают с украинской стороной над тем, чтобы Киев смог "предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил". В Минобороны РФ в ответ заявили, что этими словами Нуланд подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.