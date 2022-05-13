В Крыму назвали сценарии будущего Украины

Южные регионы Украины, которые взяла под контроль российская армия, могут объединиться в союзное государство. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов в эфире программы «Соловьев Live».

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«Возможно объединение всех регионов в рамках союзного государства. Формат юридически существует, он удачный и удобный», - сказал Константинов.

Он подчеркнул, что будущее регионов, взятых под контроль российскими вооруженными силами, неразрывно связано с Россией.

Константинов также допустил создание на этих территорий отдельных республик по аналогии с ДНР и ЛНР. По его словам, такой сценарий более чем вероятен на фоне «умирания украинской государственности».