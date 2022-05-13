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1 час назад

Захарова поставила Японию на место в споре о принадлежности Курил

Ura.Ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова упрекнула власти Японии в том, что они подняли вопрос о принадлежности Курил в то время, как японское судно «Kazu-1» потерпело крушение. Она обвинила Токио в бесчеловечности.

Захарова поставила Японию на место в споре о принадлежности Курил
Фото: © МИД РФ© МИД РФ

Захарова напомнила, что про крушение японского судна 23 апреля у берегов острова Хоккайдо. Российские пограничники оказывали содействие в поисково-спасательной операции в районе южных Курил. При этом МИД Японии заявил «протест» посольству РФ в Токио из-за высказывания внешнеполитического ведомства РФ, который якобы «идет вразрез» с позицией Японии относительно принадлежности Курильских островов.

«Демарш был твердо отведен нашими дипломатами как неуместный, бессмысленный и абсолютно несостоятельный — российский суверенитет над южными Курилами сомнению не подлежит. Поражает, что японская сторона цинично поставила собственные незаконные притязания [на Курильские острова] выше задачи поиска останков своих же сограждан», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ. Она обвинила власти Японии в бесчеловечности и отметила, что Россия продолжит оказываться помощь в поисковой операции, несмотря на такое отношение.

Курильские острова являются предметом территориального спора стран со времен Второй мировой войны. Тогда Курилы перешли к СССР, спорными остались острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Япония не считала, что они входят в архипелаг.

«Это наша земля»: Медведев "решил" судьбу Курил

Для заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан, Токио требует вернуть острова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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