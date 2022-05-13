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59 минут назад

В России заморозили счета посольства Польши

Елена Прошина

Россия заблокировала счета посольства Польши в РФ в ответ на действия польского правительства. Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

В России заморозили счета посольства Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Естественно в порядке взаимности по прошествии некоторого времени были заморожены счета посольства Польши в России», - сказал Андреев.

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Ранее Андреев сообщил, что прокуратура Польши заморозила счета посольства России в республике до 2 сентября. По его словам, говорить о том, что будет после этого срока, рано. При этом он не исключил, что дипмиссия вынуждена будет закрыть посольство. Он также добавил, что надеется, что у польской стороны хватит благоразумия не доводить до крайностей.

Политика,Сергей Андреев,
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