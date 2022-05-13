В России заморозили счета посольства Польши

Россия заблокировала счета посольства Польши в РФ в ответ на действия польского правительства. Об этом заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев , пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Ранее Андреев сообщил, что прокуратура Польши заморозила счета посольства России в республике до 2 сентября. По его словам, говорить о том, что будет после этого срока, рано. При этом он не исключил, что дипмиссия вынуждена будет закрыть посольство. Он также добавил, что надеется, что у польской стороны хватит благоразумия не доводить до крайностей.