В Госдуме заявили о неизбежности нейтрального статуса Украины

«Они стали менять позицию, потому что эти силы настаивают, чтобы они шли до конца. Официальные структуры прекрасно понимают, что это самоубийство, и испытывают двойственное чувство: с одной стороны, есть понимание, что это необходимо, с другой стороны, оказывается давление со стороны тех людей, кто дает деньги, поэтому мы слышим такие вещи», — уточнил он.