Путин отреагировал на смерть президента ОАЭ

"В телеграммах В.В. Путин, в частности, отметил, что с именем шейха Халифы связан весьма важный период истории Абу-Даби и Объединенных Арабских Эмиратов в целом, ознаменованный впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии", - говорится в сообщении.