Путин отреагировал на смерть президента ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин в пятницу выразил соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский лидер направил соответствующие телеграммы наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру, министру обороны ОАЭ, правителю эмирата Дубай шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму.
"В телеграммах В.В. Путин, в частности, отметил, что с именем шейха Халифы связан весьма важный период истории Абу-Даби и Объединенных Арабских Эмиратов в целом, ознаменованный впечатляющими успехами в экономическом, социальном и научно-техническом развитии", - говорится в сообщении.
Президент РФ в соболезновании отметил роль президента ОАЭ в укреплении отношений и сотрудничества ОАЭ и России, сообщила пресс-служба Кремля.
"Шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами", - цитирует пресс-служба текст телеграмм с соболезнованиями, направленных российским лидером официальным лицам ОАЭ.