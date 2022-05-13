В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
2 часа назад

Песков оценил заявление премьера Польши об «искоренении русского мира»

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным и неприемлемым заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого об «искоренении» идеологии русского мира. Об этом пишет ТАСС.

Песков оценил заявление премьера Польши об «искоренении русского мира»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Пескова, заявление польского премьера «возмутительное, оголтелое и неприемлемое». Его слова представитель Кремля назвал квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила политиков и общество Польши.

«Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое», - сказал представитель Кремля.

Ранее Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph написал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». Политик добавил, что сегодня странам ЕС недостаточно только поддерживать Украину — им необходимо объединиться, чтобы «победить эту новую чудовищную идеологию».

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала слова польского премьера преступными и фашистскими. По ее мнению, заявление Моравецкого – это его личный позор. Она также добавила, что ненависть к народам должна пресекаться как экстремизм.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что заявление Моравецкого является проявлением бессильной злобы. Он отметил, что Варшава продолжает устанавливать «стандарты русофобии».

Политика,Дмитрий Песков,Ирина Яровая,Комитет госдумы по международным делам,Госдума,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители