Песков оценил заявление премьера Польши об «искоренении русского мира»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возмутительным и неприемлемым заявление премьера Польши Матеуша Моравецкого об «искоренении» идеологии русского мира. Об этом пишет ТАСС.

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По словам Пескова, заявление польского премьера «возмутительное, оголтелое и неприемлемое». Его слова представитель Кремля назвал квинтэссенцией ненависти к русским, которая, как метастазы, поразила политиков и общество Польши.

«Вы знаете, это квинтэссенция той ненависти к русским, которая, наверное, как метастазы, поразила как всю польскую политику, все польское руководство, так и, собственно, польское общество во многом, к нашему сожалению. Это возмутительное совершенно заявление, оголтелое и неприемлемое», - сказал представитель Кремля.

Ранее Матеуш Моравецкий в своей колонке для The Telegraph написал, что «русский мир» является «раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы». Политик добавил, что сегодня странам ЕС недостаточно только поддерживать Украину — им необходимо объединиться, чтобы «победить эту новую чудовищную идеологию».

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая назвала слова польского премьера преступными и фашистскими. По ее мнению, заявление Моравецкого – это его личный позор. Она также добавила, что ненависть к народам должна пресекаться как экстремизм.