Москва не отказывается от встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского , но провести ее без подготовки невозможно. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков .

"Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, соглашения, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне". Он сделал акцент на том, что "без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно".