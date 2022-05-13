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1 час назад

Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского

ТАСС

Москва не отказывается от встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, но провести ее без подготовки невозможно. Об этом журналистам сообщил в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена", - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что "подготовка к этой встрече может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, соглашения, который должен быть потом финализирован уже на высшем уровне". Он сделал акцент на том, что "без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно".

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Что касается подготовки такого документа, то по словам Пескова, подвижек в этом направлении нет.

"С документом, мы уже говорили, пока движение отсутствует", - сказал он. "Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу, все это передано украинской стороне. Ответа нет", - заключил представитель Кремля.

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