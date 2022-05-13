Лавров усомнился в «безобидности» вступления Украины в ЕС

Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного игрока, потому вызывает сомнение «безобидность» желания Киева туда вступить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

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28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

По словам Сергея Лаврова, украинские дипломаты публично заявляют о том, что Украина готова объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантий безопасности.

«Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза. И безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, (…) учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного, воинствующего игрока», - заметил глава МИД России.

Он подчеркнул, что сейчас страны ЕС по сути сливаются с НАТО и будет «выполнять функции его придатка».