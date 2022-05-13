Лавров усомнился в «безобидности» вступления Украины в ЕС

Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного игрока, потому вызывает сомнение «безобидность» желания Киева туда вступить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.
По словам Сергея Лаврова, украинские дипломаты публично заявляют о том, что Украина готова объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантий безопасности.
«Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза. И безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, (…) учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного, воинствующего игрока», - заметил глава МИД России.
Он подчеркнул, что сейчас страны ЕС по сути сливаются с НАТО и будет «выполнять функции его придатка».
С 24 февраля на Украине проходит российская специальная операция. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».