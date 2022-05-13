Лавров раскрыл отношение Украины к внеблоковому статусу

Украина в контактах с Россией заявляет, что готова обрести внеблоковый и нейтральный статус, несмотря на публичные заявления руководства страны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Министр иностранных дел России отметил, что российская сторона на заседании Совета министров иностранных дел СНГ подробно рассказала о положении дел вокруг специальной военной операции.

«Не обошлось, конечно же, без разговора о тех негативных последствиях, которые имеют абсолютно неприемлемые действия Запада в связи с тем, что происходит на Украине», - заявил Лавров.

Он также отметил, что украинская сторона в контактах с РФ заявляет, что страна готова обрести внеблоковый и нейтральный статус, несмотря на публичные заявления руководства Украины.

После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс. В свою очередь помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заметил, что Киев по сути согласился на принципиальное требование Москвы о внеблоковом статусе и об отказе от размещения на своей территории иностранных военных баз и контингентов. Однако затем спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина не собирается изменять Конституцию и отказываться от намерения вступить в НАТО.