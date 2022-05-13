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48 минут назад

Павлин прервал речь Лаврова во время пресс-подхода. Видео

Александр Кузьмин

На пресс-конференции по итогам Совета глав МИД стран СНГ в Душанбе павлин прервал речь российского министра Сергея Лаврова. Соответствующее видео публикует официальный Telegram-канал издания «Известия».

В тот момент, когда глава российского внешнеполитического ведомства рассказывал журналистам о темах, которые обсуждались на саммите, внезапно раздался громкий птичий крик. Лавров на некоторое время прервался и продолжил говорить, когда павлин затих.

«Понравилось», — иронично прокомментировал ситуацию глава МИД России.

Совет министров иностранных дел стран СНГ стартовал сегодня в столице Таджикистана.

Политика,Видео,Сергей Лавров,МИД России,
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