На пресс-конференции по итогам Совета глав МИД стран СНГ в Душанбе павлин прервал речь российского министра Сергея Лаврова. Соответствующее видео публикует официальный Telegram-канал издания «Известия».
В тот момент, когда глава российского внешнеполитического ведомства рассказывал журналистам о темах, которые обсуждались на саммите, внезапно раздался громкий птичий крик. Лавров на некоторое время прервался и продолжил говорить, когда павлин затих.
«Понравилось», — иронично прокомментировал ситуацию глава МИД России.
Совет министров иностранных дел стран СНГ стартовал сегодня в столице Таджикистана.