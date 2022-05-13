Медведев предрек «крах идеи американоцентричного мира»

Последствиями антироссийских санкций станет ряд кризисов и конфликтов, а также «крах идеи американоцентричного мира». Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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В своей новой записи Медведев порассуждал на тему, что ждет мир после антироссийских санкций. Приурочил свой пост зампред к несчастливому дню, пятнице, 13. Так, по мнению Медведева, следствием санкций в отношении РФ станут энергетический, логистический, продовольственный и другие кризисы в мире.

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«Разрушится ряд глобальных цепочек поставок товаров, возможен крупный логистический кризис, включая крах деятельности иностранных авиакомпаний, которым запрещены полеты над территорией России», - написал зампред.

Также энергетический кризис ожидает те государства, которые ввели «стреляющие в собственные ноги» санкции по поставкам российских энергоносителей. Медведев отметил, что из-за этого продолжится дальнейший рост цен на ископаемое топливо, замедлится развитие цифровой экономики в мире.

Кроме того, он предрек полноценный международный продовольственный кризис «с перспективой голода в отдельных государствах» и возможный валютно-финансовый кризис в некоторых странах. Также, по мнению Медведева, могут возникнуть новые региональные военные конфликты и активизироваться террористы.

Зампред допустил появление новых эпидемий, упадок деятельности международных институтов, которые не смогли доказать свою эффективность (например, Совет Европы) и образование новых международных альянсов.

«В итоге будет создана новая архитектура безопасности, в которой де-факто, а потом и де-юре признаются сложившиеся реалии: а) слабость вестернизированных концепций международных отношений типа «Порядка, основанного на правилах» и пр. бессмысленного западного барахла; б) крах идеи американоцентричного мира; в) наличие уважаемых мировым сообществом интересов у тех стран, которые находятся в острой стадии противоречия с западным миром», - заключил политик.