Лавров обсудит с экспертами СВОП спецоперацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет традиционную ежегодную встречу с экспертами Совета по внешней и оборонной политике (СВОП). В этом году Ассамблея СВОП станет тридцатой по счету и в очередной раз состоится в подмосковном пансионате "Лесные дали".

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Ежегодно эксперты совета обсуждают главные внешнеполитические тенденции, вызовы, возможные будущие шаги России в существующих реалиях. Заявленная тема встречи - "После специальной операции: Россия на новом этапе развития". Как ожидается, эксперты оценят перспективы и возможности России в качественно изменившейся мировой обстановке.

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"Среди участников ассамблеи, как всегда, ведущие представители академического и экспертного сообщества, дипломаты, военные, предприниматели, журналисты. Со своими оценками ситуации выступит ветеран совета, министр иностранных дел России Сергей Лавров", - говорится в анонсе встречи, опубликованном на сайте СВОП.

Совет по внешней и оборонной политике - неправительственное общественное объединение, основанное в 1992 году в Москве группой политиков, руководителей ассоциаций деловых кругов, предпринимателей, общественных и государственных деятелей, представителей силовых министерств, военно-промышленного комплекса, науки и средств массовой информации. Задачей организации является содействие выработке и реализации стратегических концепций развития России, ее внешней и оборонной политики, становлению российского государства и гражданского общества в стране.

Выступление Лаврова перед экспертами СВОП обычно состоит из двух частей - открытой и закрытой для прессы. Сначала он выступает с речью и отвечает на вопросы участников по актуальным международным темам. Затем беседа продолжается в закрытом режиме.

Новый миропорядок

Очевидно, что центральной темой обсуждения станет новая геополитическая обстановка, формирующаяся после начала российской спецоперации на Украине. В среду на пресс-конференции по итогам своего визита в Оман Лавров заявил, что достижение всех целей спецоперации заставит Запад прекратить продвигать однополярный мир при доминировании США. Также министр выразил надежду, что западные страны "перестанут нарушать принципы Устава ООН".

Следует ожидать, что существенное внимание на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике будет уделено существованию и развитию России в новых экономических условиях, возникших в результате санкций Запада. Москва в этих реалиях активизирует взаимодействие с азиатскими и африканскими партнерами. Так, на этой неделе Лавров провел переговоры в Алжире, Омане, Таджикистане.

При этом Украина на сегодняшний день не является единственной зоной, где наблюдается эскалация напряженности. В последние месяцы обострилась ситуация вокруг Тайваня, по-прежнему не решен палестино-израильский конфликт, террористическая угроза в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке остается весьма высокой. Кроме того, приостановлены переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана по иранской ядерной программе.