В Госдуме отреагировали на заявление Польши о «русском мире»

«Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши — это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истребленных Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом», — отметила она и назвала высказывание Моравецкого преступлением.