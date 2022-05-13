В Госдуме отреагировали на заявление Польши о «русском мире»

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости «искоренить» идеологию «русского мира» являются преступным и фашистским заявлением. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши — это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истребленных Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом», — отметила она и назвала высказывание Моравецкого преступлением.
По ее словам, «Русский мир» — это миллионы людей и своим заявлением премьер-министр предлагает искоренить язык, культуру и нравственные идеалы целого народа.
Она также добавила, что подобная ненависть должна осуждаться и пресекаться как экстремизм.
Ранее премьер-министр Польши Моравецкий заявил о необходимости искоренить «новую идеологию» России. Он сравнил идеологию «русского мира» с раком.