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37 минут назад

В Госдуме прокомментировали заявление премьера Польши об «искоренении» идеологии России

Газета.Ruиещё 4

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о необходимости «искоренить» идеологию «русского мира» являются преступным и фашистским заявлением. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Госдуме отреагировали на заявление Польши о «русском мире»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши — это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истребленных Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасенных советским солдатом», — отметила она и назвала высказывание Моравецкого преступлением.

По ее словам, «Русский мир» — это миллионы людей и своим заявлением премьер-министр предлагает искоренить язык, культуру и нравственные идеалы целого народа.

Она также добавила, что подобная ненависть должна осуждаться и пресекаться как экстремизм.

Ранее премьер-министр Польши Моравецкий заявил о необходимости искоренить «новую идеологию» России. Он сравнил идеологию «русского мира» с раком.

Политика,Ирина Яровая,Госдума,
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