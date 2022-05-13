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24 минуты назад

В Госдуме разъяснили нормы Конституции в связи с инициативой Херсонской области

Российская Газетаиещё 6

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов разъяснил положения Основного Закона РФ на тему вхождения в нее территории иностранного государства. Об этом он заявил, комментируя инициативу о включении в состав страны Херсонской области, которая находится на юге Украины.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, руководство области намерено обратиться к президенту России Владимиру Путину о принятии региона в состав РФ.

Российская Конституция разрешает принятие нового субъекта по взаимному согласию России и иного государства или его части на основе доброй воли, заявил депутат в комментарии ТАСС. По его словам, для этого необходимо составить международный договор.

Парламентарий добавил, что этот вопрос входит в компетенцию президента РФ. После поступления инициативы о вхождении региона в состав России он должен уведомить парламент и кабмин. В случае необходимости проводятся консультации. Составляется проект международного договора, который поступает в Конституционный суд РФ, а тот определяет соответствие документа Основному Закону страны.

"Если такое подтверждается, то договор вносится на ратификацию в парламент - Госдуму и Совет Федерации. Потом только принимает силу закона", - пояснил Бессарабов.

Одновременно должен быть одобрен проект федерального конституционного закона о принятии в РФ нового субъекта.

В Херсоне назвали срок обращения к Путину по включению региона в состав РФ

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что жители Херсонской области должны сами решать, быть или не быть обращению о вхождении региона в состав России. Кроме того, данный вопрос должен быть тщательно выверен и оценен юристами, заявил он.

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