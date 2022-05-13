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1 час назад

Матвиенко: В мире растет запрос на женское лидерство

Российская Газетаиещё 2

Без участия женщин формирование и реализация глобальной и региональной социально-политической повестки невозможны, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко: В мире растет запрос на женское лидерство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я не раз говорила, что в нынешних условиях, когда и мировая политика, и глобальная экономика становятся все более брутальными, непримиримыми, бескомпромиссными, запрос на женское лидерство, на женский взгляд в самых разных сферах и областях год за годом растет. Существующая система нуждается в серьезной перезагрузке", - сказала Матвиенко на пленарном заседании Диалога женщин государств Центральной Азии и России, который прошел 13 мая в Ашхабаде.

Она отметила, что женщинам присущи стремление к согласию, гибкость, чуткость, сострадание, внимание к деталям - "все те качества, без которых невозможно как гармоничное развитие общества, так и доверительные международные отношения".

Спикер Совфеда также обратила внимание на то, что хоть Диалог женщин стран Центральной Азии и учрежден в конце 2020 года, но уже успел заявить о себе как об авторитетной региональной площадке по обсуждению вопросов роли женщин в общественно-политической жизни.

"Сегодня нам с вами есть, что обсудить, чем поделиться, ведь и в России, и в странах Центральной Азии уважительное отношение к женщине лежит в основе общенациональных ценностей и социальных принципов", - подчеркнула спикер СФ.

Матвиенко напомнила, что Совет Федерации постоянно взаимодействует со многими женскими общественными объединениями. "Знаю, что такие объединения работают и у вас, - обратилась она к коллегам из Центральной Азии. - Было бы полезным наладить прямое взаимодействие между представительницами таких структур из нашей страны и инициативными женщинами государств Центральной Азии".

В таком диалоге, обмене мнениями кроется серьезный потенциал, убеждена сенатор.

Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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