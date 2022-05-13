Кадыров дал обещание украинским солдатам

— Я могу со всей уверенностью заявить, что уже в ближайшее время бандеровское и националистическое отребье в Луганском направлении ждет весьма интересное представление. Готовьтесь, укрепляйтесь, но не думаю, что это вам хоть как-то поможет. Все козыри у нас, — заявил он.