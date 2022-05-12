Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целями для удара РФ

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сделает их мишенями для удара со стороны РФ. Об этом заявил первый зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

Фото: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

«Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или потенциальной целью для удара», — заявил он.

Полянский подчеркнул, что и Финляндия, и Швеция знают, что их вступление в Североатлантический альянс «потребует определенных зеркальных мер с российской стороны».

Напомним, что в начале апреля в Финляндии и Швеции активизировалась дискуссия относительно вступления в НАТО. Накануне президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин поддержали подачу заявки на членство в НАТО.

В Швеции 13 мая будет готов межпартийный анализ ситуации в области политики безопасности, а 15 мая правящая Социал-демократическая рабочая партия определится по поводу вступления в НАТО.