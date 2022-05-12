В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
35 минут назад

Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целями для удара РФ

Елена Прошина

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сделает их мишенями для удара со стороны РФ. Об этом заявил первый зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целями для удара РФ
Фото: CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönCC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön

«Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или потенциальной целью для удара», — заявил он.

Полянский подчеркнул, что и Финляндия, и Швеция знают, что их вступление в Североатлантический альянс «потребует определенных зеркальных мер с российской стороны».

Финляндия и Швеция захотели подать заявки на вступление в НАТО одновременно

Напомним, что в начале апреля в Финляндии и Швеции активизировалась дискуссия относительно вступления в НАТО. Накануне президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин поддержали подачу заявки на членство в НАТО.

В Швеции 13 мая будет готов межпартийный анализ ситуации в области политики безопасности, а 15 мая правящая Социал-демократическая рабочая партия определится по поводу вступления в НАТО.

Как заявлял сенатор Совета федерации Андрей Климов, вступление стран в НАТО будет являться неформальным объявлением войны России.

Политика,Андрей Климов,Дмитрий Полянский,НАТО,Совет Федерации,ООН,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители