Полянский: Финляндия и Швеция могут стать целями для удара РФ

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сделает их мишенями для удара со стороны РФ. Об этом заявил первый зампред РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.
«Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или потенциальной целью для удара», — заявил он.
Полянский подчеркнул, что и Финляндия, и Швеция знают, что их вступление в Североатлантический альянс «потребует определенных зеркальных мер с российской стороны».
Напомним, что в начале апреля в Финляндии и Швеции активизировалась дискуссия относительно вступления в НАТО. Накануне президент Финляндии Саули Нийнисте и премьер-министр Санна Марин поддержали подачу заявки на членство в НАТО.
В Швеции 13 мая будет готов межпартийный анализ ситуации в области политики безопасности, а 15 мая правящая Социал-демократическая рабочая партия определится по поводу вступления в НАТО.
Как заявлял сенатор Совета федерации Андрей Климов, вступление стран в НАТО будет являться неформальным объявлением войны России.