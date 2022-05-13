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54 минуты назад

В Совфеде назвали недопустимый шаг Запада на Украине

Lenta.ruиещё 4

Сенатор Алексей Пушков назвал недопустимым размещение ядерного оружия НАТО на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Совфеде назвали недопустимый шаг Запада на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, подобный шаг — верный путь к апокалипсису. Член Совфеда подчеркнул, что подобное должно быть исключено при всех обстоятельствах.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский ответил на вопрос о вероятности ядерной эскалации, а также об обстоятельствах, при которых Москва будет считать оправданным ядерный удар. По его словам, странам, имеющим дело с ядерной державой и угрожающей ей, следует учитывать все варианты. Помимо этого, зампостпреда России при ООН добавил, что, если есть экзистенциальная угроза для страны, тогда, по его мнению, Москва может применить ядерное орудие.

Политика,Ядерное оружие,Дмитрий Полянский,Алексей Пушков,НАТО,Совет Федерации,ООН,
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