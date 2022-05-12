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1 час назад

Постпред РФ в ООН пошутил над французским коллегой

Ura.Ru

Постпред РФ при ООН Василий Небензя пошутил над французским коллегой Николя де Ривьером. Он процитировал украинский учебник по географии, в котором говорится, что предки французов пришли с Украины.

Постпред РФ в ООН пошутил над французским коллегой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я захватил с собой учебник географии для 8 класса. Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге: Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? В нем железная логика — поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины, которая на Украине», — заявил Небензя в ходе заседания ООН, трансляция которого ведется на сайте организации.

Анализ более 300 украинских учебников и пособий подтвердил целенаправленную работу Киева по искажению исторической правды. В качестве героев украинским детям представляли фашистов, а из России формировали образ врага, добавил российский постпред.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в материалах для учащихся Украины присутствует искаженная информация об исторических и географических фактах, а также воспитывается ненависть ко всему русскому, передает RT. Причем учебники были созданы на средства иностранных государств, пишет MK.RU.

Политика,Василий Небензя,Сергей Кравцов,ООН,
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