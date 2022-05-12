Постпред РФ в ООН пошутил над французским коллегой

«Я захватил с собой учебник географии для 8 класса. Если верить ему, то предки французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге: Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? В нем железная логика — поскольку предки французов — это галлы, то они пришли из Галичины, которая на Украине», — заявил Небензя в ходе заседания ООН, трансляция которого ведется на сайте организации.