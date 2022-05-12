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1 час назад

Кадыров высказался о нападении на посла России в Польше

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал нарушением всех норм нападение на российского посла, которое произошло в Польше. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров высказался о нападении на посла России в Польше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы настроены очень жестко, и мы просим президента заставить все государства, которые с нами не считаются, встать на колени. Польша, с послом где так поступают? Это что такое? Что за демократия? Что за Европа? Почему не принимают меры?» — сказал глава республики.

Он также отметил, что, если бы подобное произошло в Чечне, то ООН и НАТО стали бы все это обсуждать и вводить санкции.

«Ну, он посол же. Как так можно? Это нарушение всех норм, по-моему», — добавил он.

Инцидент произошел в 9 мая Варшаве на кладбище советских воинов во время памятных мероприятий. Неизвестные облили российского посла Сергея Андреева красным сиропом, а также не дали возложить венок в честь празднования Дня Победы. После этого политик допустил участие польских спецслужб в подготовке к этому нападению.

Политика,Сергей Андреев,Рамзан Кадыров,НАТО,ООН,
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