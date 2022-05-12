Нидерландский дипломат получил ноту протеста за косметический салон в генконсульстве

«Диппредставительство — это место, где находятся дипломаты, могут быть сотрудники, нанятые техсотрудники, но там строго оговорено, что они находятся в рамках той миссии, которая предусмотрена регламентом их пребывания — не предусмотрено, что там будет прачечная, столярный цех или еще что-то», — прокомментировал ситуацию «78.ru» политолог Дмитрий Солонников.