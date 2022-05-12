Нидерландский дипломат получил ноту протеста за косметический салон в генконсульстве

Временно поверенного в делах Нидерландов Мартейна Элгерсма вызвали в МИД России. Предполагается, что его визит связан с вручением ноты за нарушение Венской конвенции — жена одного из сотрудников открыла на территории генконсульства Нидерландов в Санкт-Петербурге косметический салон. Об этом сообщает «78.ru».
По данным издания, 2-й пункт 55-й статьи Венской конвенции нарушила супруга заместителя консула Ивара Схеерса Марина. Женщина открыла на территории здания частный косметологический кабинет.
«Диппредставительство — это место, где находятся дипломаты, могут быть сотрудники, нанятые техсотрудники, но там строго оговорено, что они находятся в рамках той миссии, которая предусмотрена регламентом их пребывания — не предусмотрено, что там будет прачечная, столярный цех или еще что-то», — прокомментировал ситуацию «78.ru» политолог Дмитрий Солонников.
При этом по мнению экс-сотрудника службы безопасности Украины Василия Прозорова, коммерческие структуры использует разведка, чтобы экономическими связями «привязать» людей к своему государству, а затем «шаг за шагом», привлекает их к сотрудничеству со спецслужбами.