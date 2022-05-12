Матвиенко прокомментировала будущий статус Херсонской области

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса их территории. Об этом она сообщила в четверг журналистам.
"Такое решение (о статусе Херсонской области - прим. ТАСС) могут принять только сами жители Херсонской области. Какое они примут решение, когда [примут], это их право. Какая будет власть, какая будет структура власти, как они дальше видят свою судьбу, они должны будут определить сами, никто не форсирует, никто на них не давит", - заявила Матвиенко.
"Это будет их воля, их решение. Какая это будет воля, мы с ней согласимся", - добавила она.
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