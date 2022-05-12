Россия изменила свою позицию по вопросу вступления Украины в ЕС

Россия изменила свою позицию по вопросу вступления Украины в Евросоюз, теперь Москва относится к этому решению также, как и планам Киева вступить в НАТО. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd.

Фото: Depositphotos Depositphotos

«Дипломат заявил, что членство Украины в ЕС больше не может быть частью мирного соглашения», — приводит издание слова дипломата.

Отмечается, что месяц назад у российской стороны была другая позиция по этому вопросу.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина передала вторую заполненную часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что решение по статусу Киева будет приниматься в июне. После предоставления стране статуса кандидата начинается процесс переговоров, касающихся условий приема страны в ЕС.