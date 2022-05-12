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23 минуты назад

Полянский: Россия изменила свою позицию по вопросу вступления Украины в ЕС

Газета.Ruиещё 7

Россия изменила свою позицию по вопросу вступления Украины в Евросоюз, теперь Москва относится к этому решению также, как и планам Киева вступить в НАТО. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью UnHerd.

Россия изменила свою позицию по вопросу вступления Украины в ЕС
Фото: DepositphotosDepositphotos

«Дипломат заявил, что членство Украины в ЕС больше не может быть частью мирного соглашения», — приводит издание слова дипломата.

Отмечается, что месяц назад у российской стороны была другая позиция по этому вопросу.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина передала вторую заполненную часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

На Украине назвали дату вступления в ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что решение по статусу Киева будет приниматься в июне. После предоставления стране статуса кандидата начинается процесс переговоров, касающихся условий приема страны в ЕС.

При этом государственный секретарь по делам Европы при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон считает, что было бы обманом обещать Украине, что она войдет в состав Европейского союза летом 2023 года.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Полянский,НАТО,Еврокомиссия,ООН,ЕС,
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