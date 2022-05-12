В России готовы забрать памятник Освободителям Риги, если власти Латвии разрешат его вывезти в РФ. Об этом заявил РИА «Новости» первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«В принципе, если они дадут нам это сделать, тогда надо вывозить», - сказал Джабаров.

При этом он выразил сомнение, что латвийские власти позволят забрать монумент в Россию. Сенатор пообещал работать над этим вопросом «по линии МИД, дипломатов».

Ранее в четверг, 12 мая, сейм Латвии поддержал в двух чтениях срочно внесенные поправки в законодательство, которые устраняют юридические препятствия для возможного сноса памятника Освободителям Риги в Парке Победы.

Поправки предусматривают приостановку действия статьи 13 «Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики о социальной защите военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей» об обязательствах Риги обеспечивать сохранность мемориальных сооружений в Латвии до «прекращения нарушения Россией международного права в отношении Украины».

Депутат парламента Криста Баумане заявила, что с начала российской спецоперации памятник Освободителям Риги «стал символом военных преступлений на Украине наследницы СССР, России».