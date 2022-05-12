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41 минуту назад

Лавров проведет в Душанбе встречу с главами МИД Азербайджана и Армении

ТАСС

Министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении Сергей Лавров, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут на полях СМИД СНГ в Душанбе трехстороннюю встречу.

В Душанбе пройдет встреча Лаврова и глав МИД Армении и Азербайджана
Фото: ТАССТАСС

"Сегодня же здесь у нас хорошая возможность провести трехстороннюю встречу с нашим армянским коллегой [Араратом Мирзояном], посмотреть, как выполняются три трехсторонних заявления, которые были приняты нашими президентами за последние полтора года", - сказал Лавров на двусторонней встрече с Байрамовым.

Лавров подчеркнул, что их встреча проходит в тот период, когда российско-азербайджанские отношения вышли на качественно новый уровень, на уровень союзнического взаимодействия.

"Любая возможность провести обзор ситуации, посмотреть, как выполняются конкретные задачи, которые поставлены президентами, весьма и весьма ценна. Хочу также отметить, что мы отмечаем в этом году 30-летие дипломатических отношений, целый ряд очень красочных, ярких мероприятий готовится, в ближайшее время должны подготовить к изданию сборник российско-азербайджанских документов", - указал Лавров.

Глава МИД РФ отметил и экономическое взаимодействие Москвы и Баку.

"Две недели назад было очередное заседание в Баку, нам кажется, что оно было весьма и весьма полезным, чтобы двигаться в направлении всех решений наших руководителей. Рассчитываем, что во второй половине года удастся организовать очередной межрегиональный форум, который в свое время был инициирован президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым, и у нас с тех пор 70 регионов участвуют в мероприятиях, которые в рамках этого форума организуются", - добавил он.

Политика,Джейхун Байрамов,Сергей Лавров,МИД России,
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