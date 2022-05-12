В Душанбе пройдет встреча Лаврова и глав МИД Армении и Азербайджана

"Две недели назад было очередное заседание в Баку, нам кажется, что оно было весьма и весьма полезным, чтобы двигаться в направлении всех решений наших руководителей. Рассчитываем, что во второй половине года удастся организовать очередной межрегиональный форум, который в свое время был инициирован президентом [Азербайджана Ильхамом] Алиевым, и у нас с тех пор 70 регионов участвуют в мероприятиях, которые в рамках этого форума организуются", - добавил он.