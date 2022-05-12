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32 минуты назад

Захарова назвала "вурдалаками" Сейм Латвии, решивший приостановить соглашение о мемориалах

ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в четверг решение Сейма Латвии приостановить соглашение с Россией, регламентирующее содержание мемориальных сооружений и мест массовых захоронений.

Захарова отреагировала на решение Сейма Латвии о сносе памятника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вурдалаки", - написала она в своем Telegram-канале.

6 мая комиссия латвийского парламента по иностранным делам проголосовала за приостановку действия 13-й статьи российско-латвийского договора, регламентирующей содержание мемориальных сооружений и мест массовых захоронений. Глава комиссии Рихард Колс отмечал, что с приостановкой действия этой статьи "будут устранены все правовые препятствия и прекращена защита памятников такого типа, <...> что откроет путь для их демонтажа или переноса".

Колс отметил, что речь идет, в частности, о Памятнике воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, установленном в латвийской столице.

Ранее Захарова отмечала, что латвийские власти "открыто поддерживают неонацизм на Украине", а на территории республики "все более дерзко начинают вести себя" сторонники фашистской идеологии.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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