Песков: все стороны не хотят прямого столкновения РФ и НАТО

"Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, и Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и, что самое главное, в Вашингтоне, в том числе на высшем уровне - такие заявления делал президент [США Джо] Байден. Это то, чего хотели бы избежать все", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.