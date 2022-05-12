Песков: все стороны не хотят прямого столкновения РФ и НАТО

Все стороны хотят избежать прямого столкновения России и НАТО, о чем неоднократно заявляли в Москве, Вашингтоне и Брюсселе, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все, и Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и, что самое главное, в Вашингтоне, в том числе на высшем уровне - такие заявления делал президент [США Джо] Байден. Это то, чего хотели бы избежать все", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.
Ранее в четверг заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что накачивание Украины оружием увеличивает вероятность потенциального конфликта НАТО с Россией, а тот в свою очередь может перерасти в ядерную войну, что будет "катастрофическим для всех сценарием".