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49 минут назад

Песков заявил, что в переговорном процессе РФ и Украины "сейчас похвастаться нечем"

ТАСС

Перемен в переговорном процессе России и Украины нет, похвастаться сейчас нечем, констатировал в четверг в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков о переговорах РФ и Украины: "похвастаться нечем"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что уже комментировал эту тему днем ранее.

"По переговорам со вчерашнего дня ничего не изменилось", - сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, как обстрелы приграничных районов РФ со стороны Украины могут повлиять на ход переговоров, представитель Кремля указал: "И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке".

В среду пресс-секретарь сообщил, что переговорный процесс продолжается, но "весьма вяло и нерезультативно".

Политика,Дмитрий Песков,
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