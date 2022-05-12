Песков о переговорах РФ и Украины: "похвастаться нечем"

"По переговорам со вчерашнего дня ничего не изменилось", - сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, как обстрелы приграничных районов РФ со стороны Украины могут повлиять на ход переговоров, представитель Кремля указал: "И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке".