Песков о переговорах РФ и Украины: "похвастаться нечем"

Перемен в переговорном процессе России и Украины нет, похвастаться сейчас нечем, констатировал в четверг в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что уже комментировал эту тему днем ранее.
"По переговорам со вчерашнего дня ничего не изменилось", - сказал Песков. Отвечая на вопрос о том, как обстрелы приграничных районов РФ со стороны Украины могут повлиять на ход переговоров, представитель Кремля указал: "И сейчас похвастаться нечем на переговорном треке".
В среду пресс-секретарь сообщил, что переговорный процесс продолжается, но "весьма вяло и нерезультативно".