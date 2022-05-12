Песков заявил об усилении безопасности границ с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал необходимость дополнительных мер по укреплению безопасности приграничных российских районов из-за продолжающихся обстрелов со стороны Украины.
"Прежде всего это ситуация, которая делает необходимым [принять] дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов", - прокомментировал Песков сообщения о том, что в Белгородской области в ходе таких обстрелов погиб мирный житель и несколько пострадали.
При этом представитель Кремля добавил, что обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать в связи с такими атаками, "могут говорить наши военные".