Яровая прокомментировала деятельность лабораторий США на Украине

Опрос свидетелей, проведенный на заседании рабочих групп парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, доказывает что работа таких лабораторий проходила не просто в секретном режиме, но и не обеспечивала никаких гарантий безопасности для граждан Украины. Об этом заявила сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая по итогам заседания трех рабочих групп комиссии в четверг.

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"Сегодня в формате рабочих групп мы провели опрос свидетелей <…> Опрос должностного лица в прошлом, который осуществлял службу в органах безопасности Украины, подтверждает, что фактически на территории Украины на протяжении долгих лет был введен прямой запрет на любые мероприятия, направленные на защиту безопасности граждан Украины со стороны собственных государственных органов безопасности, когда речь шла о военных биолабораториях США", - сказала Яровая.

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Члены комиссии проводили выездную работу на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Мариуполя и Херсона, продолжила она. Такая работа позволила парламентариям "выйти на прямые коммуникации с теми, кого в дальнейшем комиссия опрашивает по тем или иным фактам", а также получить новую информацию. Яровая отметила, что результаты опроса свидетелей доказали, что фактически вся деятельность, "которая осуществлялась американцами на территории Украины, была выведена в зону запрета для контроля, для оценки с точки зрения соблюдения требований безопасности самих граждан Украины".

"Мы можем с полной уверенностью говорить, что никаких гарантий безопасности со стороны власти Украины гражданам Украины не обеспечивалось и вся деятельность биолабораторий, созданных и при финасировании Соединенных Штатов, осуществлялась не просто в секретном режиме, а осуществлялась в той зоне небезопасности, которая фактически создавалась для любого жителя Украины", - подчеркнула Яровая.

По ее словам, выявленные сведения становятся беспрецедентным фактом "когда суверенное государство столь пренебрежительно и предательски относится к интересам своих граждан, за безопасность которых оно должно отвечать".

"Это, конечно, очень серьезный факт, который в дополнение ко всему еще раз подтверждает, что, к сожалению, полное управление Украиной, и фактически, эксплуатация Украины в своих собственных интересах Соединенными Штатами осуществляется на протяжении уже долгих лет", - добавила Яровая, назвав произошедшее "сговором между украинской властью и военными структурами США".

О биолабораториях

Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в ходе специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 9 марта, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, признала, что на Украине имеются объекты, где проводят исследования в сфере биологии, Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль сил РФ. По ее словам, в Госдепе "озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль", и работают с украинской стороной над тем, чтобы Киев смог "предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил".