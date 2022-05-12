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1 час назад

В Кремле заявили, что вступление Финляндии в НАТО является угрозой для РФ

ТАССиещё 3

Расширение НАТО не способствует безопасности в Евразии, вступление Финляндии в альянс является угрозой для России. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали вступление Финляндии в НАТО
Фото: ТАССТАСС

"Безусловно, - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. - Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным".

При этом действия РФ в ответ на вступление Финляндии в НАТО будут зависеть от степени продвижения военной инфраструктуры альянса к границам страны, заявил Песков.

Он также добавил, что РФ будет анализировать ситуацию со вступлением Финляндии в НАТО и выработает необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность.

Политика,Дмитрий Песков,НАТО,
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