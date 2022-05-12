Посол РФ в Тегеране прокомментировал ход иранской ядерной сделки

"Один из основных камней преткновения - это вопрос о том, что Иран настаивает на исключении из санкционного списка Корпуса стражей исламской революции. Не только самого корпуса в целом, но и некоторых его подразделений, чтобы все рассматривалось в комплексе", - добавил он.