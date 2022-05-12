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1 час назад

Посол РФ в Тегеране сообщил, что шанс на восстановление иранской ядерной сделки еще есть

ТАСС

Шанс на восстановление иранской ядерной сделки сохраняется, но Тегеран будет настаивать на соблюдении своих красных линий. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" посол РФ в Иране Леван Джагарян.

Посол РФ в Тегеране прокомментировал ход иранской ядерной сделки
Фото: аррарр

"Шанс всегда есть, но иранцы настаивают на том, причем совершенно справедливо, чтобы соблюдались их красные линии", - сказал он.

По словам дипломата, обмен мнениями между Вашингтоном и Тегераном продолжается при посредничестве брюссельской дипломатии.

"Один из основных камней преткновения - это вопрос о том, что Иран настаивает на исключении из санкционного списка Корпуса стражей исламской революции. Не только самого корпуса в целом, но и некоторых его подразделений, чтобы все рассматривалось в комплексе", - добавил он.

"И хотя никаких встреч на венской площадке пока нет, обмен посланиями между Вашингтоном и Тегераном продолжается. Как мы понимаем, администрация [президента США Джо] Байдена находится под сильным давлением. Причем не только со стороны оппонентов из республиканского лагеря, но и все больше демократов начинают выступать против восстановления СВПД", - указал Джагарян.

Переговоры в Вене между делегациями Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе были приостановлены 11 марта. Тегеран потребовал исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) из американского санкционного списка и перечня иностранных террористических организаций.

Политика,Леван Джагарян,
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