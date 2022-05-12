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46 минут назад

Медведев предупредил Запад о риске ядерной войны

Вероника Полынина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил Запад о риске ядерной войны из-за поставок НАТО оружия Украине.

Медведев предупредил Запад о риске ядерной войны
Фото: ТАССТАСС

Медведев в своем телеграм-канале возмутился тем, что зарубежные политики и СМИ «в повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом».

По его словам, «накачивание» Украины оружием, отправка наемников и проведение учений НАТО у границ с Россией «повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией».

«У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием», - написал Медведев.

Зампред Совбеза призвал западные страны думать о последствиях своих действий и «не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии».

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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