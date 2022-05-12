Медведев рассказал о катастрофическом сценарии конфликта на Украине

Накачивание Украины оружием увеличивает вероятность потенциального конфликта НАТО с Россией, а он в свою очередь может перерасти в ядерную войну, что будет "катастрофическим для всех сценарием". Такую оценку ситуации дал заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг в своем Telegram-канале.

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"Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими "войны по доверенности", - написал Медведев.

"У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием", - предостерег он.

Замглавы Совбеза сделал акцент на том, что бесконечные разговоры иностранных аналитиков о войне НАТО с Россией не стихают, "причем цинизм западных "говорящих голов" становится все более откровенным". Он указал на то, что в повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Москва якобы пугает мир ядерным конфликтом.

"Даже [экс-президент США Дональд] Трамп недавно вылез с этим. Правда, понятно, просто назло [президенту США Джо] Байдену. И, конечно, попискивают своими тонкими голосками европейцы", - написал Медведев.

Говоря об обоюдно фатальных последствиях ядерной войны, зампред Совбеза России призвал Запад "не врать себе и другим".