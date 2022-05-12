Зампред Банка России Алексеев подал в отставку

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение покинуть свой пост. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

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«Михаил Алексеев принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покинет свой пост с 1 июня 2022 года», - пояснили в банке.

Новым заместителем председателя ЦБ России с 12 мая назначен Сергей Белов. Он будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Объединения «РОСИНКАС», а также деятельность Департамента полевых учреждений.

Ранее в Банке России опровергли сообщение агентства Bloomberg о том, что председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку после начала спецоперации на Украине.