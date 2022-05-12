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1 час назад

Зампред Банка России Алексеев подал в отставку

Алиса Селезнёва

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение покинуть свой пост. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Зампред Банка России Алексеев подал в отставку
Фото: ТАССТАСС

«Михаил Алексеев принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покинет свой пост с 1 июня 2022 года», - пояснили в банке.

Новым заместителем председателя ЦБ России с 12 мая назначен Сергей Белов. Он будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, Объединения «РОСИНКАС», а также деятельность Департамента полевых учреждений.

Ранее в Банке России опровергли сообщение агентства Bloomberg о том, что председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина хотела уйти в отставку после начала спецоперации на Украине.

21 апреля депутаты Госдумы согласовали назначение Эльвиры Набиуллиной главой Центробанка еще на пять лет. Набиуллина занимает должность председателя Центробанка с июня 2013 года.

Политика,Михаил Алексеев,Сергей Белов,Эльвира Набиуллина,Банк России,Госдума,
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