«Польские власти растоптали мораль»: Захарова о нападении на посла РФ

Власти Польши «растоптали мораль» и идут в авангарде русофобии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент с нападением на российского посла Сергея Андреева в Варшаве 9 мая.
«Польские власти перешли все мысленные границы и просто растоптали мораль, которая, возможно, для них более не существует, потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело», - сказала Захарова в эфире программы «Соловьев Live».
По словам представителя российского МИД, на дипломатическом уровне Россия уже подняла этот вопрос, а российские граждане «ответили по-своему».
Напомним, 9 мая Сергей Андреев приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении делегации и супруги. При попытке дипломата возложить цветы его атаковала группа поляков и украинцев. Активисты выкрикивали оскорбления и облили посла и членов делегации красной жидкостью.
В МИД России потребовали извинений от руководства Польши и пообещали принять ответные меры в зависимости от реакции Варшавы.