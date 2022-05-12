«Польские власти растоптали мораль»: Захарова о нападении на посла РФ

«Польские власти перешли все мысленные границы и просто растоптали мораль, которая, возможно, для них более не существует, потому что они не просто попустительствовали русофобии, а являются в авангарде ее, понимая при этом, к чему это может привести и уже привело», - сказала Захарова в эфире программы «Соловьев Live».