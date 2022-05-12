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1 час назад

Захарова заявила, что резолюцию сейма Литвы по России приняли под диктовку США

ТАСС

Резолюция сейма Литвы о якобы террористической деятельности России принята по методичкам антироссийских сил коллективного Запада и под диктовку Вашингтона. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

Захарова: резолюция сейма Литвы по России принята по методичке США
Фото: ТАССТАСС

"Сейм - это официальная структура. Конечно, он выражает точку зрения, которая не является официально государственной единственной, так сказать, позицией, но так или иначе это [резолюция], безусловно, документ. Подготовлен он по методичке и под диктовку антироссийских сил коллективного Запада, которые возглавляет Вашингтон. Тут нет никаких сомнений", - указала дипломат.

Представитель МИД назвала соответствующее решение отработкой методичек, которые не отвечают в первую очередь интересам граждан, а являются "просто заказными материалами по распределению ролей между странами НАТО".

"Польша и три прибалтийские страны отрабатывали американскую повестку как в НАТО, так и в Евросоюзе рьяно и в нарушение собственных интересов, - продолжила она. - [Они] просто были и остаются сейчас проводниками воли Вашингтона. По большому счету [они] становились и стали инструментом антироссийской линии определенной части американского политического истеблишмента".

Во вторник парламент Литвы единогласно принял резолюцию, оценивающую действия РФ на Украине как террористические и как геноцид по отношению к населению страны. Депутаты, в частности, призвали мировое сообщество признать эти действия военными преступлениями и преступлениями против человечности. Литовские политики также обвинили Россию в терроризме.

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,ЕС,
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