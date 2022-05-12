Захарова: резолюция сейма Литвы по России принята по методичке США

"Сейм - это официальная структура. Конечно, он выражает точку зрения, которая не является официально государственной единственной, так сказать, позицией, но так или иначе это [резолюция], безусловно, документ. Подготовлен он по методичке и под диктовку антироссийских сил коллективного Запада, которые возглавляет Вашингтон. Тут нет никаких сомнений", - указала дипломат.