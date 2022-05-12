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1 час назад

Матвиенко: РФ не рассматривает Центральную Азию как арену для геополитической борьбы

ТАССиещё 3

Россия не рассматривала и не рассматривает Центральную Азию в качестве арены для геополитического противоборства и заинтересована в развитии всех центральноазиатских государств. Об этом заявила в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания Межпарламентского форума стран Центральной Азии и Российской Федерации.

Матвиенко сообщила об интересах России в Центральной Азии
Фото: ТАССТАСС

"Россия, безусловно, заинтересована в комплексном развитии всех центральноазиатских государств, повышении уровня благополучия и безопасности региона. Особо хочу подчеркнуть, что Российская Федерация не рассматривала и не рассматривает Центральную Азию в качестве арены для геополитического противоборства, традиционно уважает право государств региона на суверенное развитие и приветствует тенденции к укреплению внутрирегиональной интеграции", - сказала Матвиенко.

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По ее словам, особого внимания требуют вызовы в сфере региональной безопасности.

"Речь, в первую очередь, идет о комплексной работе по противодействию международному терроризму, экстремизму, насильственному свержению власти, попыткам госпереворотов. Мы заинтересованы в постоянном развитии многостороннего диалога по этим вопросам, поддержанию таких механизмов сотрудничества, как ОДКБ, ШОС, совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии", - добавила Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, сегодня отношения России со странами центральноазиатского региона носят характер стратегического партнерства. "Особый доверительный тон им задают лидеры наших государств, которые поддерживают постоянный диалог", - подчеркнула она.

Как отметила Матвиенко, в 2021 году товарооборот России со странами Центральной Азии составил около $37 млрд, "существенно превысив показатели в предыдущий период".

"С участием российского капитала в регионе работают почти 17 тысяч предприятий. Несмотря на внушительные цифры статистики потенциал нашего экономического сотрудничества еще далеко полностью не реализован. Одна из главных задач парламентариев - способствовать его раскрытию, используя имеющиеся у нас возможности", - заключила Матвиенко.

Политика,Валентина Матвиенко,ШОС,Совет Федерации,
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