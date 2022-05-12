Власти Херсонской области обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав РФ после завершения интеграционных процессов. Об этом сообщил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
По его словам, сроки обращения пока не обозначены, это вопрос «ближайшей перспективы». Перед обращением необходимо выстроить новую структуру власти, восстановить жизнедеятельность и экономику Херсонской области, перейти на российское законодательство.
«Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России», - сказал замглавы военно-гражданской администрации.
Работа по выстраиванию экономики, новой управленческой, правоохранительной, финансовой и пенсионной системы уже ведется, прорабатываются механизмы получения российского гражданства, добавил Стремоусов.
Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область Украины 15 марта. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радио. Новые власти региона заявили, что не планируют проведение референдума и намерены присоединиться к России путем обращения к президенту Владимиру Путину.