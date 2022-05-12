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1 час назад

В Херсоне назвали срок обращения к Путину по включению региона в состав РФ

Вероника Полынина

Власти Херсонской области обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав РФ после завершения интеграционных процессов. Об этом сообщил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, сроки обращения пока не обозначены, это вопрос «ближайшей перспективы». Перед обращением необходимо выстроить новую структуру власти, восстановить жизнедеятельность и экономику Херсонской области, перейти на российское законодательство.

«Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России», - сказал замглавы военно-гражданской администрации.

Работа по выстраиванию экономики, новой управленческой, правоохранительной, финансовой и пенсионной системы уже ведется, прорабатываются механизмы получения российского гражданства, добавил Стремоусов.

Путин обратился к главе ДНР

Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область Украины 15 марта. В регионе сформирована военно-гражданская администрация, началось вещание российских телеканалов и радио. Новые власти региона заявили, что не планируют проведение референдума и намерены присоединиться к России путем обращения к президенту Владимиру Путину.

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