Власти Херсонской области обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав РФ после завершения интеграционных процессов. Об этом сообщил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, сроки обращения пока не обозначены, это вопрос «ближайшей перспективы». Перед обращением необходимо выстроить новую структуру власти, восстановить жизнедеятельность и экономику Херсонской области, перейти на российское законодательство.

«Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России», - сказал замглавы военно-гражданской администрации.

Работа по выстраиванию экономики, новой управленческой, правоохранительной, финансовой и пенсионной системы уже ведется, прорабатываются механизмы получения российского гражданства, добавил Стремоусов.