Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что украинские власти действуют в интересах США, препятствуя транзиту российского газа и стремясь устроить газовую блокаду европейских стран, передает РИА "Новости".

Фото: Тарас Литвиненко/РИА «Новости» Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Становится очевидным, подчеркнул Шеремет, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет. "Там сегодня у власти засели непредсказуемые заядлые русофобы и оголтелые националисты. Поэтому мы предлагаем европейским странам перестать рассчитывать на украинских шантажистов и в срочном порядке рассмотреть альтернативный вариант поставок газа", — заявил депутат.

По его мнению, единственным спасением для стран Евросоюза, испытывающих дефицит газа, стала бы немедленная реанимация проекта "Северный поток — 2", который так и не был запущен из-за политического давления США, планирующего поставки в Европу своего сжиженного газа. Шеремет отметил, что СП-2 является стабильной и гарантированной транзитной магистралью. С 11 мая Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских ВС.

Таким образом, для перекачки топлива в Европу остался только ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" невозможен технологически, все обязательства перед европейскими потребителями выполняются, а услуги транзита полностью оплачены.